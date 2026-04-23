端午の節句を前にきょう山形市で園児が力を合わせたかーい場所に鯉のぼりを掲げました。 【写真を見る】ビルより高い鯉のぼり！園児が地上70メートルの場所に鯉のぼりを掲げる（山形） 園児が一生懸命に掲げるのは３０匹の鯉のぼり。場所はＮＴＴ東日本山形支店の屋上で地上７０メートルの高さです。ビルより高い場所を泳ぐ鯉のぼりです。 ＮＴＴ東日本山形支店では子どもたちの健康を願い、毎年子どもたち