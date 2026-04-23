井森さんは大のG党として知られている（C）産経新聞社大のG党で知られるタレントの井森美幸さんが4月22日に行われた巨人・中日戦（上毛新聞敷島）の試合前始球式に登場した。【動画】プロ2年目大型内野手の石塚はプロ初の長打、打点と豪快な打撃を見せた阿部慎之助監督の名台詞「最高です！」にちなんで「315」のユニホームをまとって下はビビッドなオレンジ色のパンツをあわせてマウンドに登場。館林市出身の皆川岳飛とバッ