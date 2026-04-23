村上が低迷するレッドソックスへのトレード候補だと報じられた(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月22日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、7回無死一塁の第4打席で10号2ランを放った。【動画】勢いが止まらない！村上5戦連続！10号の圧巻アーチシーンメジャー新人記録タイ&球団記録タイとなる5戦連発を放ち、快進撃を続ける村上だが、米メディア『The Sporting News