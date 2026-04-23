別通帳を会計監査に提出していた石川県金沢市の大徳中学校で明らかになった、PTAの会計担当者によるおよそ1541万円の着服をめぐり、関係者への取材で、会計担当者は発覚を免れるため、別の通帳を会計監査に提出していたことが分かりました。大徳中学校では2025年度までの2年間に、会計担当者だった女性がおよそ1541万円を着服していたことが、学校とPTAが設置した調査委員会の調べで明らかになりました。関係者によりますと、PTAで