福島県にある陸上自衛隊の演習場で火事があり、消火活動後に自衛隊員がクマに襲われ、けがをしました。火事があったのは、陸上自衛隊の白河布引山演習場です。陸上自衛隊福島駐屯地によりますと、22日午前10時半ごろ、射撃訓練を行っていたところ、着弾した場所の近くで枯れ草に火が燃え移り、山林などに燃え広がったということです。火は約5時間後に消し止められましたが、消火活動後、30代の男性自衛隊員が下山中にクマに襲われ