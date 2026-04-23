■MLBジャイアンツ3ー0ドジャース（日本時間23日、オラクル・パーク）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのジャイアンツ戦に“1番・投手兼DH”の二刀流で先発出場。投げては6回91球を投げ、被安打5、奪三振7、四死球0、失点0の好投で防御率0.38とリーグトップに躍り出た。打っては4打数無安打で連続試合出塁は「53」でストップ。試合は中継ぎのJ.ドラ