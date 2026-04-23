期間中に休暇を取れば、最大12連休となる2026年のゴールデンウィーク。物価高に拍車がかかる中、今からでも間に合うお得旅のポイントは？来週から始まるゴールデンウィークを前に23日、成田空港で新たな定期便が就航しました。格安航空会社「スプリング・ジャパン」が、首都圏から北海道の函館を結ぶ唯一のLCC路線を新たに開設。最初のフライトは驚きの813円からという特別運賃で、乗客95人が函館へと飛び立ちました。成田と函館を