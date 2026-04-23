◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２３日・ベルーナドーム）ソフトバンクのスタメンが発表された。「７番・右翼」で川村友斗が今季初めて先発出場する。川村は主に外野の守備固め、代走で起用されており、今季は２打席のみの２打数無安打。昨季、最高出塁率のタイトルを獲得した柳町達は、ここ３試合、１１打席無安打でスタメンから外れた。今季はここまで打率２割１分９厘と苦しんでいる。以下が２３日のスタメン１中