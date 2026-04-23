バレーボールのSVリーグ男子は23日、チャンピオンシップへの進出を決めたサントリーサンバーズ大阪、大阪ブルテオン、ジェイテクトSTINGS愛知、ウルフドッグス名古屋、広島サンダーズ、東京グレートベアーズの上位6クラブが都内で意気込みを語った。レギュラーシーズン優勝で連覇を狙うサントリー郄橋藍キャプテン（24）は「レギュラーラウンド優勝したからといって、チャンピオンシップ優勝出来るとは限らないので」と気を