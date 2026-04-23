巨人は23日、22日に出場選手登録を抹消された育成出身の3年目・宇都宮葵星内野手（21）が同日、都内の病院を受診し、チームドクターに左膝の後十字じん帯損傷と診断されたと発表した。この日から故障班に合流した。21日の長野での中日戦の7回に代走で出場し、走塁中に左膝を痛めた。四国・愛媛から23年育成ドラフト3位で入団。今春キャンプは1軍で完走し、俊足と内外野を守れる万能性を武器に、開幕前に支配下登録を勝ち取って