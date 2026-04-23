◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２３日・エスコンフィールド）楽天は２３日、日本ハム戦のスタメンを発表した。先発マウンドは滝中瞭太投手。今季、安定した投球を続けている右腕の投球に注目が集まる。３連敗中のチームは打線を組み替えた。１番に小郷裕哉外野手を起用。中島大輔外野手と黒川史陽内野手が２試合ぶりにスタメン復帰した。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・右翼小郷２番・二塁小深田３番・中堅辰