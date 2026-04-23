ロサンゼルス郡地区検察による記者会見で、セレステさんの写真が公開された＝20日、ロサンゼルス/Frederic J. Brown/AFP/Getty Images（CNN）米歌手d4vdが14歳の少女を殺害して遺体を切断した罪に問われている事件で、死因は「複数の貫通性外傷」だったことが分かった。22日に公表された検視報告書で明らかになった。被害者のセレステ・リバス・エルナンデスさんは昨年9月、ロサンゼルスでd4vdのテスラ車のフロントトランクから遺