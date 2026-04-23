日本ハムの伊藤大海投手が、今季初の中５日で２４日のオリックス戦（京セラＤ）に先発することが２３日、発表された。楽天戦が行われたエスコンで最終調整した右腕は、「目の前の責務を全うします」とコメント。３日の対戦で６回４安打無失点と好投し、今季初勝利を挙げたオリックスとの対戦に集中している。日程の関係で土曜日の登板が２週続いたが、「本来であれば僕がカード頭バンバン投げてというのが一番理想だと思うの