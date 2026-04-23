東京大学大学院の元教授らに高級クラブなどで接待をしたとして、贈賄の罪に問われている一般社団法人の代表理事の男に、検察側は懲役1年2カ月を求刑しました。「日本化粧品協会」の代表理事・引地功一被告（52）は、東大大学院の元教授・佐藤伸一被告（62）らに共同研究で便宜を図ってもらう見返りに高級クラブや風俗店で約380万円の接待をしたとして贈賄の罪に問われています。23日の初公判で引地被告は「教授の絶対的権力の前で