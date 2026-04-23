俳優の新井浩文（47）が23日、Xを更新。カード不正利用被害に見舞われたことを明かした。新井は「4月1日にカードの不正利用にあった」と報告。エイプリルフールの出来事だが「嘘のような本当のお話し」とつづった。新井は、18年7月に自宅に呼んだ派遣型マッサージの女性従業員に乱暴して、翌19年2月に強制性交の容疑で逮捕。20年12月の控訴審で懲役4年の実刑判決が確定して服役。その後、服役を終え、25年12月28日には東京・下北沢