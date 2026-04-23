元RIIZEのスンハンが、ダンスミュージックの集大成を携えてカムバックする。スンハンは、4月27日にリリースされる初のミニアルバム『Glow』を通じて新しいダンサーたちとのタッグを予告しており、ファンの期待が高まっている。【写真】スンハン、女性との“キス写真”流出スンハンは、自身の最大の強みであるパフォーマンスを最大限に引き出すために、アーティストブランド「XngHan＆Xoul」を立ち上げた。今回の新譜は、そのコンセ