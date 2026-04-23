【モデルプレス＝2026/04/23】女優の黒島結菜が4月23日、都内で行われた映画「未来」（5月8日公開）の公開直前プレミアムトークイベントに女優の北川景子、メガホンをとった瀬々敬久監督、原作者の湊かなえ氏とともに出席。苦しい時期に救われた言葉を明かす場面があった。【写真】黒島結菜、出産後も変わらぬ美スタイル◆黒島結菜、苦しい時期に救われた母からの言葉 映画の内容にちなみ、これまでの人生で「苦しい時期に救われた