メ～テレ（名古屋テレビ） プロ野球中日ドラゴンズを愛する自民党議員でつくる議員連盟がチームの低迷を踏まえ結束して応援する方針を確認しました。 「ドラゴンズは連戦連勝、オールスターまでには首位になっている。ドラゴンズが勝つにためには、ありとあらゆる施策をうって…」(ドラゴンズ応援議員連合 田村憲久会長) 「中日ドラゴンズ応援議員連盟」は、2024年6月に設立されました。22日の