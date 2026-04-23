女優ハ・ジウォンが、夢見ていたキャンパスでの“合コン”のロマンを叶えたが、大親友で俳優のチャ・テヒョンの容赦ない現実的なアドバイスに阻まれ、大きな笑いを予告した。4月23日18時に公開されるJTBCデジタルスタジオ『26学番のジウォンです』（原題）には、慶熙（キョンヒ）大学の本館一帯で春のピクニックを楽しむハ・ジウォンと、特別ゲストのチャ・テヒョンの愉快な対面が捉えられる。【写真】ハ・ジウォン「最後の恋愛は8