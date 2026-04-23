愛知県豊橋市の新アリーナ計画をめぐり、市長が条例案の議決の取り消しを求めて市議会を訴えた裁判で、名古屋地裁は市長の訴えを棄却しました。 豊橋市の長坂尚登市長は当初、新アリーナ建設の中止を表明し去年1月に市議会で可決された「議決を経て締結した契約は解除にも議決が必要」とする改正条例案に関する議決の取り消しを求めて提訴していました。 ただ、建設事業は去年7月の住民投票の結果を受