タレントの藤田小百合が、結婚の可能性について言及した。藤田は4月22日、自身のYouTubeチャンネル「サユリです」を更新。【写真】藤田小百合、ナイジェリア人と熱愛？「今回は韓国の高級住宅街！ソレ村を愛するサユリ家族の街歩き」と題した動画を投稿した。ソレ村のカフェで過ごしていた際、プロデューサーは「今年、サユリに叶えてほしいバケットリストを書いてほしい」と両親に提案し、「年末に本当に達成したかチェックする」