学びへの意欲はあっても、ハードルの高さに悩む人も多いよう。まずは習い事の達人からやりたいことの探し方や心構えを教わって。よざさん流、やりたいことの探し方? 小さい頃やりたかったことから考える環境や親の意向など、さまざまな事情で実現しなかった子供時代の願望も大人になった今であれば実現が可能に。「私にとってはピアノがそうでした。自分には似合わないと思い込んで触れないまま大人になったけれど、“今やればいい