東京・新宿にある商業施設「新宿マルイ メン」に、中古品の買取・販売を手掛ける「ハードオフ」が出店する。オーディオやテレビ・映像製品、楽器、カメラ、パソコン、ゲームなどを取りそろえるという。場所は新宿マルイ メンの5階で、オープンは4月27日。 ハードオフは、家電や楽器、パソコンからカー用品まで、幅広い商品を取り扱うリユースショップ。買取した品はクリーニ