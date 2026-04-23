仕事でクタクタになった帰り道、頭の中をよぎるのは「美味しいものが食べたい。でも自炊は無理、外食に寄る元気もない」という究極の選択だ。そんな時に思い浮かぶのがデリバリーアプリだが、どうしても「お店より高いしな……」とブレーキがかかってしまう。しかし今、そんなデリバリーの常識を覆す「出前館」の取り組みが話題だ。なんと全国約15,000店舗を対象に、デリバリーでもサービス料を除き、店頭と同じ商品価格で提供する