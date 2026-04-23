青山通りと表参道の交差点にオープン4月24日、メルセデス・ベンツ日本（以下MBJ）は、東京の表参道にアジア初となる都市型ブランド体験拠点『メルセデス・ベンツ・ストゥーディオ・トウキョウ』をオープンする。これに先がけて4月22日、メディアに向けた内覧会が開催された。【画像】アジア初となる都市型ブランド体験拠点『メルセデス・ベンツ・ストゥーディオ・トウキョウ』表参道にオープン全35枚メルセデス・ベンツは世界の