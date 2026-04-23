首相官邸大型連休に合わせ、高市早苗首相と閣僚10人が外遊に飛び立つ。連休中は国会日程が少ないため海外出張が集中し、今年の訪問先は計21カ国に上る。首相はベトナムとオーストラリアを訪れる方向で調整中だ。衆参両院の議院運営委員会は23日の理事会で、首相らの外遊日程を了承した。首相が訪問するオーストラリアは日本の液化天然ガス（LNG）や石炭の主な調達先。首脳会談を通じ、中東情勢の悪化を受けたエネルギーの安定