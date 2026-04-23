NHKは23日、東京・渋谷区内で女性にわいせつな行為をしたなどとして今年3月に不同意性交等の疑いで警視庁に逮捕、その後不起訴となっていた50代の報道局スポーツ情報番組部のチーフ・ディレクターを、諭旨免職の懲戒処分にすると発表した。処分は30日付。【画像】NHK受信料、支払督促の「新たな営業アプローチ」イメージNHKは処分の理由について「2026年1月4日、自宅で勤務打刻後、放送センターに移動中に、渋谷区の路上で女性