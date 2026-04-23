お笑いタレント・みなみかわ（43）が22日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。現在個人事務所社長を務める妻の前職について明かした。24年にブレークした遅咲きのみなみかわ。「なんとかして売れたかった」と振り返りつつ、「（前所属事務所の）松竹の批判と妻のDMで売れるっていう」と自虐しながら笑った。パーソナリティーの春風亭昇太から「奥さんが凄いよね」と現在個