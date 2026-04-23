政府は、工作機械大手「牧野フライス製作所」の買収計画について、投資ファンド側に中止するよう勧告したことを明らかにしました。「牧野フライス製作所」をめぐっては、アジア系の投資ファンド「MBKパートナーズ」がTOB=株式公開買い付けを行い、完全子会社化することをめざしています。政府は、「牧野フライス製作所」が軍事転用の可能性が特に高い高性能な工作機械を製造しているとして、今回の買収が、「国の安全を損なう事態