【漫画】この漫画をはじめから読む短い中で意表を突く展開の短編ホラーを得意とする三ノ輪ブン子さん。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『三ノ輪ブン子さん傑作選』をお届けします。『三ノ輪ブン子さん傑作選』を最初から読む「花子、困る」P010花子さんの言うとおり_P1花子さんの言うとおり_P2花子さんの言うとおり_P3花子さんの言うとおり_P4花子さんの言うとおり_P5花子さんの言うとおり_P6花子さんの言う