モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは4月23日、自身のInstagramを更新。第3子妊娠を発表し、家族ショットを披露しました。【写真】くみっきーのすてきな家族ショット「とっても素敵な家族写真です」くみっきーさんは「いつも応援してくださるみなさまへ私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」とつづり、5枚の家族ショットを投稿。「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました今は安