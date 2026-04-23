中国とカンボジアは22日、外相・国防相による戦略対話「2プラス2」の初会合をプノンペンで開催した。中国側は王毅外交部部長（外相）と董軍国防部部長（国防相）、カンボジア側はプラック・ソコン副首相兼外相とティア・セイハ副首相兼国防相が共同議長を務めた。双方は2国間関係、政治・防衛における安全保障協力、国際・地域情勢などの議題について踏み込んだ意見交換を行い、広範な共通認識に達した。新華社が伝えた。王部長は