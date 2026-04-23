「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳女性（F1層）を対象に「20〜34歳女性に人気の40代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】同率1位：櫻井翔1位は、嵐の櫻井翔さんでした。2026年開催のミラノ・コルティナ冬季五輪で日本テレビ系のスペシャルキャスターを務めるほか、バラエティー番組『櫻井信