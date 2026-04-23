４年ぶり大刷新のセダン2026年4月22日、BMWは4年ぶりのマイナーチェンジを遂げた新型「7シリーズ」を世界初公開しました。北京、ニューヨーク、そして東京・麻布台ヒルズを会場に世界同時に披露された新型7シリーズ。【画像】超カッコイイ！ これが「新型セダン」です！ 画像で見る（88枚）ドイツBMW 本社 営業部門 アジア太平洋東・ヨーロッパ・中東・アフリカ地域担当シニアヴァイスプレジデントのリトゥ・チャンディ氏は