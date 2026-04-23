「マクドナルド」は、4月10日（金）から、「トミカ」、「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションしたハッピーセットを、全国の店舗で展開中。今回は、4月24日（金）から提供される第2弾のラインナップをおさらいしよう。【写真】どれがもらえるかワクワク！ハッピーセット「トミカ」＆「サンリオ」第2弾のおもちゃ一覧■街ではたらくクルマが仲間入り今回発売されるハッピーセット「トミカ」第2弾は、はたらくクルマや