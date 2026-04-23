今月1日岩国市の自宅で妻の首を刺し、殺害した疑いで逮捕・送検されている75歳の男について、山口地方検察庁は犯行時の精神状態を調べるためきのう（22日）から鑑定留置を始めました。殺人の疑いで逮捕・送検されているのは岩国市立石町の無職の男（75）です。男は今月1日に自宅で72歳の妻の首を包丁で刺し、失血死させた殺人の疑いが持たれています。調べを進めている山口地検は、男の刑事責任を問えるかどうか判断するためきのう