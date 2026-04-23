岩手県大槌町の山林火災は、被害が拡大し続けています。県によりますと、2か所のエリアの山林で22日に火災が発生しました。この2か所はおよそ10キロ離れています。町によりますと、焼けた範囲は23日午前6時の時点で小鎚地区はおよそ23ヘクタール、吉里吉里地区はおよそ178ヘクタールにのぼります。23日朝から消火活動が続く吉里吉里地区の現場から中継です。大槌町の城山公園に来ています。こちらは高台となっていて、火災の現場が