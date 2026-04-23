歌手の工藤静香さんが4月23日、自身のインスタグラムを更新。手料理の写真と動画を投稿しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】「今日夕食迷っている方！いかがでしょうか？」フォロワーへレシピ提案「お肉が少なかった」急遽の追加メニューに「美味しそう」の声投稿では「あれ？ 思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？」と書き出し、「まさに、スペアリブが頭の中ではこの倍あったはずだったんだけど笑」