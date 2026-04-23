俳優の寺島進（62）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。子供たちのために作ったお手製弁当を披露した。寺島は「真夜中に目が覚めちまった！笑、、って言うか寝ぼけてるから矢沢永吉さんの歌をイヤホンで聴きながら、たまには子供達の弁当つくっちまおーう！」と伝えた。そして「俺が海苔弁大好きだから俺流で！？海苔弁ならぬ『黒く塗りつぶせ』弁当」と続け、「ロックのリズムにノッて、お前たち！いってらっしゃ〜