24日は晴れて過ごしやすい陽気に。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■日中は天気回復 北海道は雪のところも24日（金）は低気圧や前線は離れていく見込みです。関東は明け方まで雨が残る所もありますが、日中は天気が回復するでしょう。広い範囲で日差しが届きますが、西日本の太平洋側は雲が広がりやすく、九州南部は夕方にかけてにわか雨がありそうです。北海道は上空に寒気が流れ込み、道北や道東を中心に一時的に雪の降