阪急うめだ本店（大阪市北区）で、ゴールデンウィークの4月29日〜5月11日にかけ、ディズニー最大級のショッピング・イベント『Disney THE MARKET 2026』が開催される。【画像多数】ディズニーアイテムずらり…阪急うめだ本店限定も今回は“スター”をテーマにした新商品のほか、阪急うめだ本店限定や先行販売など、約5000アイテムをラインアップ。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、そしてディズニー・チャン