JOCの橋本聖子会長（右）を表敬訪問し、記念撮影に応じるノルディックスキー複合の渡部暁斗さん＝23日、東京都新宿区冬季五輪3大会でメダルを獲得し、3月で現役を引退したノルディックスキー複合の渡部暁斗さんが23日、東京都内で取材に応じ、6月6日に地元長野県白馬村のジャンプ競技場で、環境問題について考えるイベントを開くと明らかにした。イベントでは、自身の「ラストジャンプ」を飛ぶ。その際、リフトを動かす電力を