県営住宅で水道メーター29個が盗まれる被害があり、姫路市が被害届を提出です。 姫路市によりますと22日未明、市内の県営住宅で4階の住人から「天井から水漏れがある」と市内の水道業者に連絡がありました。 業者が確認したところ、上の階に設置されている水道メーターが外され、水があふれ出ていたということです。 姫路市によりますと、この団地内で水道メーター合わせて29個が