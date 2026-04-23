◇セ・リーグ広島―ヤクルト（2026年4月23日マツダ）22日の同戦で右手甲に死球を受けて負傷交代した広島・小園は大事に至らず、「3番・遊撃」でスタメンに名を連ねた。前日22日に広島市内の病院で「右手第5中手骨打撲」の診断を受けており、新井監督は「状態を見て（判断する）」と話していた。小園は、試合前練習も全メニューを消化。「まだ痛いですけど、大丈夫です」と強調した。以下、スタメン。【広島】1（中）平