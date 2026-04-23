日本気象協会は２３日、大型連休期間（２５日〜５月６日）の天気予報を発表した。後半５連休を中心に雨や曇りとなる見通しで、屋外のレジャーには注意が必要という。発表によると、５月２日までは晴れ間が出る地域が多いが、同３日以降は、低気圧や前線の影響で雨や曇りの日が続く見込み。気温は全国的に平年より高めで、夏日の地点も多くなる見通し。