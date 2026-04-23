東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）とオリエンタルランドは２３日、東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”をテーマにした特別車両「ＭａｇｉｃａｌＪｕｂｉｌｅｅＳｈｉｎｋａｎｓｅｎ」が６月１０日から運行することを発表した。「ＭａｇｉｃａｌＪｕｂｉｌｅｅＳｈｉｎｋａｎｓｅｎ」は、ミッキーマウスらディズニーの仲間たちが描かれた特別なデザインで、ＪＲ東日本の新幹線では初めて座席