ヤクルトのヘスス・リランソ投手が２３日、上半身体幹部分の違和感のため出場選手登録を抹消された。リランソはこの日の広島戦に備えて球場入りしたが、すぐに球場を離れ、病院で診察を受ける予定だ。今季から加入したリランソは右腕からの１５０キロ台後半の速球を武器に７試合すべてに救援で登板し、５ホールド、防御率０・００を記録して勝利の方程式の一角を担っていた。池山監督は「こればっかりは…。１日も早く治療に