お笑いタレントのあばれる君が、２３日、地元・福島の酒蔵とタッグを組んだクラフト日本酒を発表した。商品名は「酔水呑灯団欒暖（すいすいどんどんだんらんだん）」。福島県南相馬市・小高を拠点とする酒蔵「ｈａｃｃｏｂａ‐ＣｒａｆｔＳａｋｅＢｒｅｗｅｒｙ‐」とのコラボレーションとなっている。同製品は、あばれる君が主宰するコミュニティ「アドベンチャークラブ」での活動をきっかけに開発。米づくりや山で採取