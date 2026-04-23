マウスコンピューターは4月23日、同社ゲーミングPCブランド「G TUNE」の新製品として、「AMD Ryzen 9 9950X3D2 プロセッサ」を搭載するデスクトップPC「G TUNE FZ-A9G90」を、4月24日(金)午前11時より販売開始すると発表した。G TUNE FZ-A9G90Ryzen 9 9950X3D2は、高負荷な処理を日常的に行うクリエーターや開発者のために設計された、AMDの新たなフラッグシップ・デスクトッププロセッサ。第2世代 AMD 3D V-Cacheをデュアル構成で