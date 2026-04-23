人気女子ボートレーサーの守屋美穂（３７＝岡山）が２３日、ボートレース住之江でトークショーを行った。今年はここまで３優出１Ｖ、全て地元の児島だ。「今年良かったのは児島だけかな。児島ではいい仕上がりになることが多いけど、他のレース場ではチグハグになってるかもしれないです」と近況について明かした。今年の年末の大一番プレミアムＧ?「クイーンズクライマックス」は住之江で開催される。「住之江は悪い印象は